Bučko už nebude pôsobiť v Banskej Bystrici, vrácia sa do Hradca

Banská Bystrica 16. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Bučko už nebude pokračovať v drese Banskej Bystrice. Dvadsaťštyriročný obranca sa z pôsobenia v slovenskej Tipos extralige vrátil naspäť do Hradca Králové. Vedenie českého extraligistu si uplatnilo podmienku pri prestupe a využilo možnosť jeho návratu.



Bučko odohral pod Urpínom 20 zápasov, v ktorých strelil dva góly. "Vedeli sme o riziku, že si Hradec môže stiahnuť Bučka späť pred koncom prestupového obdobia. Bola to podmienka jeho prestupu k nám. Martin k nám prišiel veľmi “zanedbaný”, videli sme na jeho príklade, aké ťažké je dostať sa do hernej pohody, keď hráč dlhšie nehrá. Postupne sa prácou a zápasmi jeho hra zlepšovala a som presvedčený, že časom by svoj potenciál naplnil. Žiaľ, k tomu už v tejto sezóne u nás nedôjde. Martin nám pomohol v období, keď sme mali zranených obrancov, za čo mu chcem poďakovať a verím, že sa naše cesty ešte stretnú," povedal generálny manažér športovej časti Ľuboš Pisár pre oficiálny klubový web.