Bucks prehrali doma so Chicagom, 38 bodov Antetokunmpa im nestačilo

NBA - výsledky:



Orlando - Brooklyn 116:101,

Toronto - Philadelphia 115:107,

Atlanta - Charlotte 125:120,

Cleveland - Detroit 113:101,

New York - Indiana 123:98,

Houston - Memphis 128:108,

Milwaukee - Chicago 122:133,

Utah - Golden State 86:127,

Los Angeles Lakers - Phoenix 123:116,

Portland - New Orleans 103:105

New York 26. októbra (TASR) - Basketbalisti Milwaukee prehrali v noci na sobotu v NBA so Chicagom 122:133. Bucks nestačilo ani 38 bodov Jannisa Antetokunmpa. V zápase, v ktorom sa 14-krát menilo vedenie uspeli hostia vďaka 35 bodom Cobyho Whitea a dosiahli prvý triumf v sezóne.Hráči New York Knicks po prehre v úvode sezóny s úradujúcim šampiónom z Bostonu zabrali naplno. Proti Indiane vyhrali 123:98, keď až štyria hráči dosiahli minimálne 20 bodov. Jalen Brunson viedol bodovanie duelu s 26 bodmi. Knicks vypadli v uplynom ročníku v play off práve s Pacers, keď prehrali v sérii 3:4 na zápasy.V Orlande zaznamenal Franz Wagner 29 bodov, šesť doskokov a päť asistencií, keď Magic zvíťazili nad Brooklynom Nets 116:101. Moritz Wagner pridal 18 bodov a Banchero mal o tri menej. Orlando tak triumfovalo aj v druhom stretnutí tejto sezóny, keď predtým uspelo na palubovke Miami.