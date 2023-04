Bucks vstúpili do play off prehrou s Miami, Antetokunmpo sa zranil

NBA - 1. kolo play off



Východná konferencia - 1. zápas:



Milwaukee - Miami 117:130



/stav série: 0:1/







Západná konferencia - 1. zápasy:



Memphis - Los Angeles Lakers 112:128



/stav série: 0:1/







Phoenix - Los Angeles Clippers 110:115



/stav série: 0:1/







Denver - Minnesota 109:80



/stav série: 1:0/

New York 17. apríla (TASR) - Basketbalistom Milwaukee Bucks sa nevydaril vstup do play off NBA. Víťaz základnej časti prehral v úvodnom zápase série 1. kola doma s Miami 117:130. Jimmy Butler sa na triumfe Heat podieľal 35 bodmi a 11 asistenciami.Zápas nedohrali pre zranenia dvaja elitní hráči. Domáci Jannis Antetokunmpo odstúpil z hry už v úvode druhej štvrtiny, keď po faule Kevina Lovea tvrdo dopadol na dolnú časť chrbta. Neskôr v druhej časti si zlomil ruku aj Tyler Herro, jeden z lídrov Miami. Najlepším strelcom Bucks bol Khris Middleton s 33 bodmi.Štart do vyraďovacej časti vyšiel obom tímom z Los Angeles, ktoré zvíťazili na palubovkách vyššie nasadených súperov. Lakers uspeli na pôde Memphisu 128:112 a Clippers triumfovali vo Phoenixe 115:110.Pozíciu najvyššie nasadeného tímu Západnej konferencie potvrdil Denver, ktorý na úvod 1. kola zdolal doma Minnesotu 109:80.