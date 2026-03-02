< sekcia Šport
Bucsová vyhrala turnaj v Meride a získala prvý titul na okruhu WTA
Cristina Bucsová (Šp.) - Magdalena Frechová (Poľ.) 6:1, 4:6, 6:4.
Autor TASR
Merida 2. marca (TASR) - Španielska tenistka Cristina Bucsová získala svoj prvý titul na okruhu WTA. Vo finále turnaja v mexickej Meride zdolala po trojsetovej bitke Magdalenu Frechovú z Poľska 6:1, 4:6 a 6:4.
dvojhra - finále:
