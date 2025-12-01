< sekcia Šport
Budaj sa stal generálnym manažérom HK Indians Žiar nad Hronom
Budaj v tejto sezóne pôsobil v realizačnom tíme Popradu.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 1. decembra (TASR) - Jozef Budaj sa stal generálnym manažérom hokejového klubu Indians Žiar nad Hronom. Do klubu sa vrátil po ročnej prestávke, účastník TIPOS SHL o tom informoval na svojich sociálnych sieťach.
Budaj v tejto sezóne pôsobil v realizačnom tíme Popradu. Od januára tohto roka ako asistent trénera a po ukončení spolupráce s Jánom Šimkom nakrátko prevzal pozíciu dočasného hlavného trénera, keď viedol tréningy a mužstvo aj v ligovom zápase v Liptovskom Mikuláši. Po príchode nového hlavného kouča Mikea Pellegrimsa sa Budaj vrátil k svojej pôvodnej úlohe asistenta. „Kamzíci“ minulý týždeň informovali, že vyhoveli jeho žiadosti o uvoľnenie z funkcie z osobných a rodinných dôvodov. „Chcem, aby Žiar zostal klubom s dušou, kde sa spája profesionálny prístup s rodinnou atmosférou a srdcom pre hokej,“ citovali Žiarčania Budaja.
Budaj v tejto sezóne pôsobil v realizačnom tíme Popradu. Od januára tohto roka ako asistent trénera a po ukončení spolupráce s Jánom Šimkom nakrátko prevzal pozíciu dočasného hlavného trénera, keď viedol tréningy a mužstvo aj v ligovom zápase v Liptovskom Mikuláši. Po príchode nového hlavného kouča Mikea Pellegrimsa sa Budaj vrátil k svojej pôvodnej úlohe asistenta. „Kamzíci“ minulý týždeň informovali, že vyhoveli jeho žiadosti o uvoľnenie z funkcie z osobných a rodinných dôvodov. „Chcem, aby Žiar zostal klubom s dušou, kde sa spája profesionálny prístup s rodinnou atmosférou a srdcom pre hokej,“ citovali Žiarčania Budaja.