Budapešť bude hostiť zápas B-vetvy play off medzi Izraelom a Islandom

Budapešť 21. februára (TASR) - Izraelská futbalová reprezentácia odohrá 21. marca zápas B-vetvy play off o ME proti Islandu v Budapešti. V stredu o tom informovala agentúra AFP, ktorá pripomenula, že Izrael hrá svoje domáce stretnutia od 7. októbra na neutrálnej pôde. Dejiskom duelu bude štadión Ferenca Szusza v Újpesti s kapacitou 13.500 miest.



Víťaz zápasu medzi Izraelom a Islandom bude o päť dní neskôr hrať proti lepšiemu z dvojice Bosna a Hercegovina a Ukrajina o jednu z troch zostávajúcich miesteniek na tohtoročné ME v Nemecku. Najlepší zo spomínaného kvarteta bude na záverečnom turnaji súperom Slovenska v E-skupine. Okrem kvalifikanta si mužstvo trénera Francesca Calzonu zahrá v Nemecku proti Belgicku a Rumunsku.