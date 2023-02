Budú hrať na Slovensku, vyžrebovali kvalifikáciu ME do 21 rokov

Žreb skupín kvalifikácie ME hráčov do 21 rokov v roku 2025:



A-skupina: Taliansko, Írsko, Nórsko, Turecko, Lotyšsko, San Maríno



B-skupina: Španielsko, Belgicko, Škótsko, Maďarsko, Kazachstan, Malta



C-skupina: Holandsko, Švédsko, Gruzínsko, Severné Macedónsko, Moldavsko, Gibraltár



D-skupina: Nemecko, Poľsko, Izrael, Bulharsko, Kosovo, Estónsko



E-skupina: Rumunsko, Švajčiarsko, Fínsko, Albánsko, Čierna Hora, Arménsko



F-skupina: Anglicko, Ukrajina, Srbsko, Severné Írsko, Azerbajdžan, Luxembursko



G-skupina: Portugalsko, Chorvátsko, Grécko, Bielorusko, Faerské Ostrovy, Andorra



H-skupina: Francúzsko, Rakúsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Cyprus



I-skupina: Dánsko, Česko, Island, Wales, Litva







Nasadenie do košov pred žrebom:



1. kôš: Španielsko, Portugalsko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Anglicko, Dánsko, Taliansko, Rumunsko



2. kôš: Chorvátsko, Švajčiarsko, Belgicko, Česko, Poľsko, Ukrajina, Švédsko, Rakúsko, Írsko



3. kôš: Nórsko, Grécko, Island, Slovinsko, Izrael, Fínsko, Gruzínsko, Srbsko, Škótsko



4. kôš: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Maďarsko, Turecko, Severné Macedónsko, Wales, Bielorusko, Severné Írsko, Albánsko



5. kôš: Kosovo, Čierna Hora, Moldavsko, Litva, Faerské Ostrovy, Cyprus, Kazachstan, Azerbajdžan, Lotyšsko



6. kôš: Malta, Arménsko, Luxembursko, Andorra, Estónsko, Gibraltár, San Maríno







termíny kvalifikácie:



20.–28. marca 2023



12.–20. júna 2023



4.-12. septembra 2023



9.–17. októbra 2023



13.–21. novembra 2023



18.–26. marca 2024



2.–10. septembra 2024



7.–15. októbra 2024



play off:



11.–19. novembra 2024

Nyon 2. februára (TASR) - Nemeckí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa v kvalifikácii o postup na ME 2025 na Slovensku predstavia v D-skupine, kde obhajcovia titulu narazia na Poľsko, Izrael, Bulharsko, Kosovo a Estónsko. Rozhodol o tom štvrtkový žreb vo švajčiarskom Nyone. Slováci ako organizátori ME tejto vekovej kategórie nemusia hrať kvalifikáciu a účasť na šampionáte majú automatickú.Päťnásobní európski šampióni Španieli sa v B-skupine stretnú s Belgickom, Škótskom, Maďarskom, Kazachstanom a Maltou. Ďalšieho päťnásobného víťaza ME z Talianska čakajú súboje v A-skupine proti Taliansku, Írsku, Nórsku, Turecku, Lotyšsku a San Marínu. Česi sa predstavia v päťčlennej I-skupine, kde majú za súperov Dánsko, Island, Wales a Litvu. Ruskú dvadsaťjednotku po invázii na Ukrajinu vylúčili z kvalifikácie.Žreb rozdelil 52 tímov do deviatich kvalifikačných skupín. Sedem skupín má po šesť účastníkov, v dvoch skupinách hrá päť krajín. Kvalifikačné súboje sa uskutočnia do marca 2023 do novembra 2024 a tímy zabojujú o 15 miesteniek na ME. Na šampionát sa priamo kvalifikujú deviati víťazi skupín a tri najlepšie tímy na druhých priečkach (nezapočítavajú sa im výsledky proti mužstvu na 6. mieste), ďalších šesť tímov z druhých miest si v novembri 2024 zahrá v dvojkolovej baráži o zostávajúce tri miestenky.ME do 21 rokov so 16 účastníkmi sa budú konať tretíkrát, no Slovensko bude prvou krajinou v histórii, ktorá bude hostiť takýto veľký turnaj samostatne. Európsky šampionát sa uskutoční v ôsmich mestách - Bratislave, Trnave, Dunajskej Strede, Nitre, Trenčíne, Žiline, Košiciach a Prešove. Štadión v Prešove ešte nie je vo výstavbe a organizátori budú musieť vyriešiť aj úpravu povrchu na žilinskom a trenčianskom štadióne, kde je umelá plocha.Elitné výbery do 21 rokov sa na Slovensku predstavili už v roku 2000. Domáci futbalisti pod vedením trénera Dušana Radolského obsadili 4. priečku, vďaka čomu sa kvalifikovali na OH v Sydney. V Bratislave, Trnave a Trenčíne vtedy o celkový triumf bojovalo osem výberov a titul získali Taliani. Tento rok privíta 16 najlepších tímov Európy Rumunsko a Gruzínsko.