Budúci ročník turnaja o Nemecký pohár sa uskutoční v Düsseldorfe
V poradí 37. ročník sa od 5. do 8. novembra odohrá v düsseldorfskej PSD Bank Dome.
Autor TASR
Landshut 9. novembra (TASR) - Budúci ročník turnaja o Nemecký pohár sa už neodohrá v Landshute, organizátori privítajú účastníkov v Düsseldorfe. Informoval o tom portál www.pnp.de. V Landshute sa tradičné novembrové meranie síl uskutočnilo trikrát po sebe.
V poradí 37. ročník sa od 5. do 8. novembra odohrá v düsseldorfskej PSD Bank Dome. Slováci sa na Nemeckom pohári zúčastnili 25-krát. Podujatie sa budúci rok uskutoční šesť mesiacov pred MS, ktoré bude hostiť tiež Düsseldorf a Mannheim. „Düsseldorf sme si zámerne vybrali ako hostiteľské mesto. Mesto spája vášeň pre ľadový hokej s vynikajúcou infraštruktúrou – a načasovanie nemohlo byť lepšie. Nemecký pohár 2026 nás optimálne pripraví na majstrovstvá sveta 2027,“ uviedol generálny riaditeľ Nemeckej hokejovej federácie (DEB) Frank Lutz.
vyslaný redaktor TASR Michal Runák
