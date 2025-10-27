Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025Meniny má Sabína
< sekcia Šport

Budúci rok sa uskutočnia prvé MS v behu na bežiacom páse

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Plánovaná je peňažná odmena 100.000 amerických dolárov a víťazi získajú voľnú kartu na účasť na majstrovstvách sveta v cestnom behu.

Autor TASR
Monte Carlo 27. októbra (TASR) - Budúci rok sa uskutočnia prvé majstrovstvá sveta v behu na bežiacom páse. Podujatie s názvom Run X sa bude konať na päťkilometrovej trati a bude otvorené pre všetkých profesionálov aj amatérov. Vyvrcholí finálovým kolom, v ktorom sa predstaví 10 mužov a 10 žien. V pondelok to oznámila Svetová atletika (WA) a fitness spoločnosť Technogym.

Plánovaná je peňažná odmena 100.000 amerických dolárov a víťazi získajú voľnú kartu na účasť na majstrovstvách sveta v cestnom behu. „Výzvou vždy bolo, ako sprístupniť náš šport väčšiemu počtu ľudí,“ povedal prezident WA Sebastian Coe, dvojnásobný olympijský víťaz behu na 1500 metrov. Podujatie sa začne registráciou fitness klubov a následne aj bežcov v prvej polovici roka 2026. Informácie priniesla agentúra DPA.
.

Neprehliadnite

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?