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Budúcnosť Salaha je stále otázna, hráč sa rozhodne po MS

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Na snímke kapitán Egypta Mohamed Salah (10) sa teší z gólu. Foto: TASR/AP

Podľa zámorskej stanice ESPN je však hlavným uchádzačom o 34-ročného útočníka niektorý z klubov zo Saudskoarabskej profesionálnej ligy.

Autor TASR
Liverpool 5. júla (TASR) - Budúcnosť egyptského futbalistu Mohameda Salaha je po odchode z FC Liverpool stále nejasná. Podľa zámorskej stanice ESPN je však hlavným uchádzačom o 34-ročného útočníka niektorý z klubov zo Saudskoarabskej profesionálnej ligy.

Podľa zdroja futbalista zvažuje niekoľko možností pokračovania v kariére, ale definitívne rozhodnutie nemieni urobiť skôr ako po konci Egypta na MS 2026. Záujem o neho však majú aj kluby z Európy a USA.

Medzi možné destinácie patrí podľa niektorých médií návrat do Talianska, záujem majú Inter Miláno, AS Rím a Juventus. Rovnako aj turecké kluby Galatasaray a Fenerbahce. Objavili sa aj správy o prestupe do Chelsea, táto možnosť je však považovaná za málo pravdepodobnú.
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