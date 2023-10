Budúcoročné Giro vyvrcholí v Ríme, na prezentácii trasy aj Sagan

Trasa Giro d'Italia 2024:



1. etapa, 4. mája: Venaria Reale - Turín (136 km)



2. etapa, 5. mája: San Francesco al Campo - Santuario di Oropa (150 km)



3. etapa, 6. mája: Novara - Fossano (165 km)



4. etapa, 7. mája: Acqui Terme - Andora (187 km)



5. etapa, 8. mája: Janov - Lucca (176 km)



6. etapa, 9. mája: Viareggio - Rapolano terme (177 km)



7. etapa, 10. mája: Foligno - Perugia (37,2 km, časovka)



8. etapa, 11. mája: Spoleto - Prati di Tivo (153 km)



9. etapa, 12. mája: Avezzano - Neapol (206 km)



10. etapa, 14. mája: Pompeje - Cusano Mutri (141 km)



11. etapa, 15. mája: Foiano di val Fortore - Francavilla al mare (203 km)



12. etapa, 16. mája: Martinsicuro - Fano (183 km)



13. etapa, 17. mája: Riccione - Cento (179 km)



14. etapa, 18. mája: Castiglione delle Stivere - Desenzano del Garda (31 km, časovka)



15. etapa, 19. mája: Manerba del Garda - Livigno (220 km)



16. etapa, 21. mája: Livigno - Santa Cristina Val Gardena (202 km)



17. etapa, 22. mája: Selva di Val Gardena - Passo dei Brocon (154 km)



18. etapa, 23. mája: Fiera di Primiero - Padova (166 km)



19. etapa, 24. mája: Mortegliano - Sappada (154 km)



20. etapa, 25. mája: Alpago - Bassano del Grappa (175 km)



21. etapa, 26. mája: Rím - Rím (128 km)

Rím 13. októbra (TASR) - Budúcoročná edícia cyklistických pretekov Giro d'Italia opäť vyvrcholí v hlavnom meste Talianska. Záverečná etapa v Ríme, ktorá je na programe v nedeľu 26. mája, bude mať 128 kilometrov.Giro 2024 odštartuje v sobotu 4. mája v Turíne, úvodná etapa bude venovaná leteckej katastrofe Superga z roku 1949, počas ktorej zahynul celý káder futbalového klubu AC Turín. Etapa sa uskutoční pri príležitosti 75. výročia tragédie.Celú trasu predstavili v meste Trento počas festivalu športového denníka Gazzetta dello Sport. Na prezentácii sa zúčastnil aj slovenský cyklista Peter Sagan. Budúcoročné preteky budú obsahovať dve časovky v 7. a 14. etape. Prvá odštartuje v Umbrii so stúpaním do cieľa v Perugii, druhá rovinatá sa pôjde okolo Gardského jazera.Na jazdcov už tradične čakajú aj etapy v horách, medzi kľúčové bude patriť hneď druhá s cieľom v Orope, ôsma do Prati di Tivo v južných Apeninách či desiata do Cusano Mutri. Stúpaniami je tiež nabitý tretí a zároveň posledný týždeň podujatia, v 16. etape pôjdu jazdci po horskom priesmyku Passo dello Stelvio, ktorý bude s 2758 m.n.m. najvyšším bodom pretekov.