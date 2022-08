Budúcoročný draft a udeľovanie cien sa uskutoční v Nashville

New York 19. augusta (TASR) - Vstupný draft zámorskej hokejovej NHL a galavečer spojený s odovzdávaním individuálnych ocenení sa prvýkrát od roku 2006 uskutočnia v tom istom meste. Obe podujatia privíta o rok Nashville. Ceny sa budú udeľovať 26. júna a následne bude tamojšia Bridgestone Arena - domovský stánok Predators - dejiskom draftu (28.-29. júna).



Nashville naposledy hostil vstupný draft v roku 2003, výročné udeľovanie cien sa v mekke country bude konať premiérovo. "Sme nadšení, že môžeme priniesť tieto dve významné podujatia do Nashville, do výnimočného mesta, ktoré iste vie, ako sa robí veľká párty," citoval oficiálny web profiligy komisára NHL Garyho Bettmana.



Naposledy sa galavačer NHL Awards a vstupný draft konali na tom istom mieste pred 16 rokmi, keď obe slávnosti hostil Vancouver. Tento rok bola dejiskom slávnostného galavečera Tampa Bay, draft sa uskutočnil v Montreale v hale Bell Centre, kde si miestni Canadiens vybrali z prvého miesta slovenského útočníka Juraja Slafkovského. Draftovou dvojkou sa stal jeho krajan Šimon Nemec, reprezentačný obranca putoval do organizácie New Jersey Devils.