Budúcoročný draft NHL sa uskutoční 7. až 8. júla v Montreale

Montreal 18. septembra (TASR) - Dejiskom budúcoročného vstupného draftu zámorskej NHL bude Bell Centre, domovská hala hokejistov Montrealu Canadiens. Uskutoční sa 7. a 8. júla, informoval oficiálny web profiligy.



Montreal bude hostiť draft 27-krát v histórii, no prvýkrát od roku 2009. V tomto kanadskom meste sa mal výber najlepších hokejových talentov konať už vlani, no pre zdravotné riziká spojené s pandémiou koronavírusu sa napokon uskutočnil iba online. Budúci rok by sa mal v Bell Centre uskutočniť už aj za prítomnosti klubových funkcionárov, skautov, trénerov a na tribúnach by nemali chýbať fanúšikovia i zástupcovia médií.



"S hrdosťou oznamujeme, že opäť raz usporiadame draft pred fantastickými fanúšikmi Montrealu Canadiens. Montreal, ktorý bol dejiskom prvého draftu NHL v roku 1963, je úžasné miesto na to, aby sme tam mali pokope celú profiligovú rodinu a zamerali sa na budúcnosť nášho športu, keď budú kluby vyslovovať mená tých najväčších hokejových nádejí z celého sveta," uviedol vo vyhlásení komisár NHL Gary Bettman.



Uplynulé dva drafty sa pre pandémiu konali iba virtuálne. Tohtoročnou draftovou jednotkou sa stal kanadský obranca Owen Power, ktorého si z prvého miesta vybralo Buffalo.