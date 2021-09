Buffalo a Toronto sa v marci stretnú pod holým nebom

Buffalo 16. septembra (TASR) - Zámorské hokejové kluby NHL Buffalo Sabres a Toronto Maple Leafs sa v rámci cezhraničnej rivality stretnú pod holým nebom. Zápas zo série Heritage Classic sa uskutoční 13. marca na štadióne Tim Hortons Field v kanadskom Ontáriu, domovskom stánku tímu amerických futbalistov Hamilton Tigers Cats. Ako domáci tím bude vedené Buffalo.



Sabres budú prvým americkým tímom, ktorý sa predstaví v šiestom ročníku Heritage Classic. Zvyčajne v týchto zápasoch pod holým nebom nastupujú kanadské tímy a hrá sa vždy v krajine javorového listu. Dejisko vybrala NHL tak, aby to rivali z Atlantickej divízie Toronto aj Buffalo mali na polcestu.



Vedenie NHL už predtým oznámilo dva vonkajšie zápasy v novom ročníku profiligy. St. Louis Blues sa v rámci série Winter Classic stretne s Minnesotou Wild na Nový rok a obhajca Stanley Cupu Tampa Bay Lightning so slovenským obrancom Erikom Černákom nastúpi proti Nashvillu Predators 26. februára.



Buffalo hostilo prvý Winter Classic v roku 2008, celkovo to bude pre "šable" tretí "outdorový" duel. Maple Leafs doteraz odohrali pod holým nebom tri zápasy. Na štadióne Tim Hortons Field, ktorý otvorili v roku 2014, je na zápasy CFL kapacita 24.000 divákov, ale dokážu ju rozšíriť na 40 tisíc.