Buffalo mesiac bez brankára Ullmarka, Eichel nenastúpi proti Flyers

Buffalo 27. februára (TASR) - Švédsky hokejový brankár Linus Ullmark v službách Buffala Sabres bude pauzovať so zranením v dolnej časti tela minimálne mesiac. Kapitán tímu Jack Eichel nenastúpi na sobotňajší zápas NHL s Philadelphiou Flyers a jeho zdravotný stav budú aj naďalej pozorne monitorovať.



V bránke Sabres sa predstaví Carter Hutton, chrbát mu bude kryť Jonas Johansson, prezradil tréner Ralph Krueger. Do zostavy by sa mal vrátiť útočník Jeff Skinner, ktorý nehral v uplynulých troch dueloch po rozhodnutí trénera. Po vyše trojtýždňovej prestávke po pozitívnom teste na koronavírus sa do zostavy vráti aj obranca Rasmus Ristolainen. Informovala agentúra AP.