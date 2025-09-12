< sekcia Šport
Buffalo podpísalo ročný kontrakt s brankárom Georgievom
Dvadsaťdeväťročný Georgiev dokončil minulú sezónu v San Jose.
Autor TASR
Buffalo 12. septembra (TASR) - Ruský hokejový brankár Alexandar Georgiev sa ako voľný hráč dohodol na spolupráci s Buffalom Sabres. S klubom NHL podpísal v piatok ročný kontrakt na 825.000 dolárov. Informoval o tom oficiálny web zámorskej profiligy.
Dvadsaťdeväťročný Georgiev dokončil minulú sezónu v San Jose. Sharks ho získali vlani v decembri z Colorada spoločne s krídelníkom Nikolajom Kovalenkom a dvoma draftovými výbermi výmenou za brankára Mackenzieho Blackwooda a útočníka Givaniho Smitha. V uplynulom ročníku odchytal za Avalanche a Sharks dokopy 49 stretnutí, v ktorých mal priemer 3,71 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 87,5 percenta. Na konci sezóny mu vypršala trojročná zmluva, ktorá mu garantovala priemerný ročný plat 2,924 milióna dolárov.
Georgiev chytal v minulosti v NHL aj za NY Rangers. Najviac sa mu vydaril ročník 2022/2023, keď Colorado priviedol v základnej časti k 40 víťazstvám, čo bol najvyšší počet u brankárov. O rok neskôr zaznamenal 38 výhier a predstavil sa na All Star exhibícii. Rodák z bulharského Ruse reprezentuje na medzinárodnej scéne Rusko, z MS 2019 v Bratislave a Košiciach si odniesol bronzovú medailu.
