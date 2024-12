Buffalo s desiatou prehrou, obrat Toronta zariadil hetrikom Tavares

NHL - sumáre



Chicago Blackhawks - New York Islanders 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)



Góly: 10. Michejev (Teräväinen, Allan), 20. Hall (Teräväinen, Vlasic), 36. Teräväinen (Bedard, Vlasic), 60. Bedard (Donato), 60. Murphy - 19. Pulock, 23. Holmström (Engvall, Maclean), 41. Dobson (Nelson, Cypľakov). Brankári: Söderblom - Sorokin, strely na bránku: 23:33.







Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)



Góly: 9. Aho (Jarvis), 20. Carrier (Staal, Martinook), 38. Martinook (Staal, Orlov), 7. Kotkaniemi (Nečas, Walker) - 16. Voronkov (Marčenko, Provorov). Brankári: Tokarski - Merzlikinš, strely na bránku: 28:28.







Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)



Góly: 16. Domi (Robertson, McMann), 32. Robertson (McMann, Domi), 33. Tavares (Matthews, Nylander), 34. Tavares (Tanev, Ekman-Larsson), 58. Tavares (Knies, Marner) - 2. Quinn (Peterka, Byram), 3. Tuch (Benson, Thompson), 30. Quinn (Peterka, Samuelsson). Brankári: Hildeby - Levi, strely na bránku: 41:27.







Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)



Góly: 2. Kaprizov (Zuccarello), 37. Kaprizov (Faber, Zuccarello) - 10. Olofsson (Theodore, Eichel), 27. Theodore (Eichel, Stone), 44. Olofsson (Karlsson, Dorofejev). Brankári: Wallstedt - Samsonov, strely na bránku: 22:27.







St. Louis Blues - New York Rangers 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)



Góly: 18. Bučnevič (Neighbours, Thomas), 27. Kyrou (Toropčenko, Schenn), 31. Thomas - 51. Berard, 52. Cuylle (Lafreniere, Chytil). Brankári: Hofer - Quick, strely na bránku: 24:28.





New York 16. decembra (TASR) - Hokejisti Toronta zvíťazili nad Buffalom 5:3 v nočnom zápase NHL. O desiatu prehru Sabres po sebe sa najvýraznejšie zaslúžil útočník domácich John Tavares, ktorý strelil svoj 13. hetrik v profilige. Hráči Chicaga zvíťazili nad New Yorkom Islanders tiež 5:3, keď o ich triumfe rozhodol gólom v 60. minúte útočník Connor Bedard.Maple Leafs odohrali druhý zápas v priebehu necelých 24 hodín a na domácom ľade si napravili chuť po prehre v Detroite 2:4. V bránke hostí nastúpil prvýkrát od 17. novembra Devon Levi, ktorého Sabres pred zápasom povolali z farmy v Rochestri. "Šable" mali ideálny vstup do zápasu, keď v 3. minúte viedli 2:0, no nádejné skóre nezúročili. Od stavu 2:3 sa ešte v druhej tretine dvakrát presadil Tavares, ktorý dokonal hetrik v závere zápasu počas hry hostí bez brankára. Pre skúseného útočníka to bol druhý trojgólový a zároveň aj druhý trojbodový zápas v sezóne. Buffalo spadlo na predposledné miesto vo Východnej konferencii.NY Islanders síce trikrát dotiahli tesné manko na ľade Chicaga, no napokon nezískali ani bod. Jednotka draftu 2023 Bedard sa gólom v 60. minúte postaral o úspešnú odvetu Blackhawks za prehru s týmto súperom 4:5 spred dvoch dní. Bedard, ktorý nedávno kritizoval vlastné výkony, nazbieral v uplynulých troch dueloch päť kanadských bodov. Piatym víťazným gólom v tínedžerskom veku sa v klubovej histórii vyrovnal Patrickovi Kaneovi a Bobbymu Hullovi. Pre Chicago to bolo iba druhé víťazstvo z uplynulých siedmich zápasov. Islanders prehrali vonku šiesty duel z uplynulých siedmich.Na klziskách súperov sa príliš nedarí ani Columbusu, ktorý prehral na ľade Caroliny 1:4. Pre "modrokabátnikov" to bola štvrtá prehra po sebe. Brankár Caroliny Dustin Tokarski odchytal prvý zápas v NHL od 18. februára 2023, k triumfu prispel 27 zákrokmi. Domácich poslal do vedenia gólom v oslabení Sebastian Aho. Od sezóny 2016/2017 to bol jeho 18 presný zásah v početnej nevýhode, pričom za toto obdobie je v tejto štatistike najlepší v NHL.Ani dva góly Kirilla Kaprizova nepomohli k bodovému zisku Minnesote, ktorá doma prehrala s Vegas 2:3. Na víťazstve hostí sa dvomi gólmi podieľal útočník Victor Olofsson, ktorý skóroval v treťom zápase po sebe. Vegas sa vďaka triumfu priblžili druhému najlepšiemu tímu Západnej konferencie Minnnesote na rozdiel jedného bodu. V bránke Minnesoty dostal prvýkrát v sezóne príležitosť Švéd Jesper Wallstedt.Hokejisti New Yorku Rangers sa výsledkovo nedvihli ani na ľade St. Louis, keď domácim podľahli 2:3. Bola to pre nich štvrtá prehra z uplynulých piatich zápasov. Blues zvíťazili po dvoch prehrách a pod vedením Jima Montgomeryho naďalej neprehrali viac ako trikrát za sebou.