Buffalo po vyše troch rokoch ukončilo spoluprácu s trénerom Granatom

New York 16. apríla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Buffalo Sabres oznámil ukončenie spolupráce s hlavným trénerom Donom Granatom. Spolu s 56-ročným koučom skončil aj jeho asistent Jason Christie. Klub o tom informoval prostredníctvom oficiálnej webovej stránky. Meno jeho nástupcu zatiaľ nezverejnil.



Granato pôsobil vo funkcii hlavného kormidelníka od 17. marca 2021, keď sa do nej presunul z pozície asistenta. Buffalo sa však pod jeho vedením ani raz neprebojovalo do play off. V prebiehajúcom ročníku profiligy obsadili Sabres 12. priečku vo Východnej konferencii. "Chcel by som poďakovať Donovi za jeho pôsobenie v Buffale a za jeho angažovanosť v organizácii Sabres. Bol neoddeliteľnou súčasťou vývoja mnohých našich hráčov a nepochybne bol tým správny tréner, ktorý nás priviedol tam, kde sme teraz. Cítil som však, že v tejto chvíli je potrebné pohnúť sa iným smerom. Očakával som, že budeme konzistentný tím, tento cieľ sa, žiaľ, nepodarilo splniť," uviedol generálny manažér Kevyn Adams, ktorý oznámil, že v klube skončil aj videokoordinátor Matt Smith.



Granato je ôsmy tréner NHL, ktorého v prebiehajúcej sezóne prepustili. Rovnaký osud stretol aj Jaya Woodcrofta (Edmonton), Deana Evasona (Minnesota), Craiga Berubea (St. Louis), D.J. Smitha (Ottawa), Lanea Lamberta (NY Islanders), Todda McLellana (Los Angeles) a Lindyho Ruffa (New Jersey).