Buffalo v rámci prípravy aj do Mníchova, pokrstí tam novú arénu

New York 6. augusta (TASR) - Zámorská NHL zavíta v rámci prípravy na sezónu 2024/2025 aj do Európy. V piatok 27. septembra sa o slávnostné otvorenie novej arény v Mníchove postarajú hokejisti Buffala Sabres, ktorí nastúpia v prípravnom stretnutí proti domácemu mužstvu EHC Red Bull Mníchov.



SAP Garden, ktorá sa nachádza v tamojšom Olympijskom parku, dobudovali v lete a pojme 12.500 divákov. Okrem hokejistov EHC Red Bull bude od novej sezóny aj domovom basketbalového tímu Bayern Mníchov. Bavorská metropola bude dejiskom duelu za účasti tímu NHL prvýkrát v histórii.



Buffalo absolvuje v Mníchove ešte pred samotným stretnutím aj krátky tréningový kemp. Po prípravnom dueli v Nemecku sa Sabres presunú do Prahy, kde dvoma súbojmi s New Jersey Devils v rámci NHL Global Series odštartujú nový súťažný ročník v profilige. Duely v O2 Aréne sú na programe 4. a 5. októbra.



Rozpis prípravných stretnutí pred novou sezónou NHL zverejnilo v utorok vedenie NHL. Tímy odohrajú od 21. septembra do 5. októbra dokopy 106 prípravných zápasov. Informovala o tom oficiálna stránka súťaže.