Buffalo vymenilo Peterku do Utahu za Kesselringa a Doana

Buffalo/Salt Lake City 26. júna (TASR) - Nemecký hokejista JJ Peterka sa v rámci NHL sťahuje z Buffala do Utahu. Mammoth ho získali výmenou za iného útočníka Josha Doana a obrancu Michaela Kesselringa. Peterka zároveň podpísal s klubom zo Salt Lake City päťročnú zmluvu v celkovej hodnote 38,5 milióna dolárov, ročne tak v priemere zarobí 7,7 milióna USD. Informoval o tom oficiálny web zámorskej profiligy.



Dvadsaťtriročný nemecký útočník sa mohol stať 1. júla obmedzeným voľným hráčom po uplynutí trojročnej nováčikovskej zmluvy, ktorú podpísal so Sabres 11. júna 2021. V minulej sezóne odohral 77 zápasov a získal 68 bodov (27+41). Bufallo ho draftovalo v roku 2020 z 34. miesta (2. kolo). Doteraz nastúpil v profilige v 238 dueloch základnej časti a dosiahol 67 gólov a 83 asistencií.



„JJ je kreatívny a mladý útočník s extrémne vysokým potenciálom. Pomôže upevniť a rozšíriť už aj tak skvelé mladé jadro útočníkov v kádri,“ povedal Bill Armstrong, generálny manažér Mammoth. V drese národného tímu sa predstavil na troch MS a v roku 2023 sa s ním dostal až do finále. V ňom uspela Kanada 5:2, no Nemci dosiahli obrovský úspech. Z medaily na MS sa tešili po dlhých 70 rokoch, na šampionáte v Zürichu a Bazileji v roku 1953 získali tiež striebro. Najlepším útočníkom svetového šampionátu sa stal Peterka, ktorý sa dostal aj do All Star tímu.



Americký obranca Kesselring odohral za Utah v uplynulom ročníku všetkých 82 stretnutí v dlhodobej časti s bilanciu 7+22. Dvadsaťpäťročného beka si vybral Edmonton Oilers v šiestom kole (č. 164) draftu 2018. Z dvojročnej zmluvy, ktorú podpísal s Mammoth 28. júna 2024, mu zostáva ešte jeden rok.



Doana draftovala Arizona v roku 2021 z 37. miesta (2. kolo). Dvadsaťtriročný krídelník je synom Shanea Doana, dlhoročnej hviezdy Coyotes. V minulej sezóne odohral 51 duelov a zaznamenal 19 bodov (7+12). Z trojročného nováčikovského kontraktu, ktorý podpísal 16. marca 2023, mu zostáva ešte jeden rok. Kesselring a Doan na uplynulých MS vo Švédsku pomohli USA získať titul.