Buffalo zdolalo Carolinu 4:1, Luukkonen mal 29 úspešných zákrokov
Fínsky brankár Ukko-Pekka Luukkonen podržal domáci tím 29 úspešnými zákrokmi.
Autor TASR
New York 23. novembra (TASR) - Hokejisti Buffala Sabres si v zámorskej NHL pripísali druhé víťazstvo za sebou. V nedeľu si doma poradili s Carolinou 4:1. O cenný triumf nad lídrom Východnej konferencie sa gólovo postarali Alex Tuch, Jack Quinn, Beck Malenstyn a Tage Thompson. Dve asistencie zaznamenal Ryan McLeod. Fínsky brankár Ukko-Pekka Luukkonen podržal domáci tím 29 úspešnými zákrokmi.
NHL - sumár:
Buffalo Sabres – Carolina Hurricanes 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 6. Tuch (McLeod, Doan), 24. Quinn (McLeod, Zucker), 39. Malenstyn (Kozak, Krebs), 60. Thompson – 15. Gostisbehere. Brankári: Luukkonen - Andersen, strely na bránku: 21:30.
