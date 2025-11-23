Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Buffalo zdolalo Carolinu 4:1, Luukkonen mal 29 úspešných zákrokov

Pravé krídlo Caroliny Hurricanes Jackson Blake (53) je pod tlakom pravého krídla Buffala Sabres Josha Doana (91) počas druhej tretiny hokejového zápasu NHL v nedeľu 23. novembra 2025 v Buffale, New York. Foto: TASR/AP

Fínsky brankár Ukko-Pekka Luukkonen podržal domáci tím 29 úspešnými zákrokmi.

Autor TASR
New York 23. novembra (TASR) - Hokejisti Buffala Sabres si v zámorskej NHL pripísali druhé víťazstvo za sebou. V nedeľu si doma poradili s Carolinou 4:1. O cenný triumf nad lídrom Východnej konferencie sa gólovo postarali Alex Tuch, Jack Quinn, Beck Malenstyn a Tage Thompson. Dve asistencie zaznamenal Ryan McLeod. Fínsky brankár Ukko-Pekka Luukkonen podržal domáci tím 29 úspešnými zákrokmi.



NHL - sumár:

Buffalo Sabres – Carolina Hurricanes 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Góly: 6. Tuch (McLeod, Doan), 24. Quinn (McLeod, Zucker), 39. Malenstyn (Kozak, Krebs), 60. Thompson – 15. Gostisbehere. Brankári: Luukkonen - Andersen, strely na bránku: 21:30.
.

