Buffalo zdolalo Montreal 7:2 a ukončilo osemzápasovú sériu prehier

výsledky:



Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 2:7, Los Angeles Kings - New York Rangers 3:5

New York 23. novembra (TASR) - Hokejisti Buffala Sabres zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NHL na ľade Montrealu Canadiens 7:2 a ukončili tak osemzápasovú sériu prehier. V drese domácich odohral slovenský útočník Juraj Slafkovský 14:22 minút a do štatistík si pripísal dve strely na bránku, blok a dve trestné minúty.Osemnásťročný krídelník dostal šancu v druhom útoku s Christianom Dvorakom a Brendanom Gallagherom namiesto Mikea Hoffmana, ktorý nútene pauzuje pre zranenie v dolnej časti tela. Jednotka tohtoročného draftu má v 14 dueloch v prebiehajúcej sezóne na konte štyri body za tri góly a asistenciu.Buffalo položilo základ výhry hneď v úvode, keď po dvoch minútach a trinástich sekundách viedlo 3:0. Montreal potom znížil na 2:4, no hostia pridali v treťom dejstve ďalšie tri góly. V drese Sabres zažiaril Jeff Skinner, ktorý strelil dva góly a pridal tri asistencie, Tage Thompson mal bilanciu 1+3 a prvá lajna nazbierala dokopy päť presných zásahov a desať asistencií. Brankár Buffala Craig Anderson mal 29 úspešných zákrokov. Canadiens nepremenili ani jednu zo šiestich presiloviek.Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili na ľade Los Angeles Kings 5:3 a dosiahli druhý triumf po sebe na klziskách súperov. O dva góly sa postaral Chris Kreider. Slovenský brankár hostí Jaroslav Halák do duelu nezasiahol.