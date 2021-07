Buffalo získalo do bránky veteránov Andersona a Della

New York 29. júla (TASR) - Novými brankárskymi posilami hokejového klubu NHL Buffalo Sabres sú veteráni Craig Anderson a Aaron Dell. Obaja podpísali so "šabľami" ročné kontrakty na 750.000 dolárov.



Sabres v stredu po otvorení trhu s voľnými hráčmi prišli o Linusa Ullmarka (Boston Bruins) a Cartera Huttona (Arizona Coyotes) a museli akútne riešiť brankársku otázku. Štyridsaťročný Anderson pôsobil v minulej sezóne vo Washingtone Capitals, ale dokopy nastúpil len na šesť zápasov. Počas 18 sezón v profilige odchytal za Capitals, Ottawu Senators, Colorado Avalanche, Floridu Panthers a Chicago Blackhawks 652 zápasov v základnej časti, pripísal si 291 víťazstiev a 42 shutoutov.



Tridsaťdvaročný Dell pôsobil v uplynulej sezóne v New Jersey Devils, predtým bol hráčom San Jose Sharks.