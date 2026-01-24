Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. január 2026Meniny má Timotej
< sekcia Šport

Buffalo zvíťazilo na ľade New Yorku Islanders 5:0

.
Na snímke brankár Buffala Ukko-Pekka Luukkonen (vľavo) sa teší so spoluhráčmi po výhre po zápase zámorskej NHL Montreal Canadiens - Buffalo Sabres v Montreale vo štvrtok 22. januára 2026. Foto: TASR/AP

Brankár Buffala Alex Lyon vychytal druhé čisté konto v sezóne.

Autor TASR
New York 24. januára (TASR) - Hokejisti Buffala zvíťazili v sobotňajšom dueli NHL na ľade New Yorku Islanders 5:0. K tretiemu triumfu Sabres za sebou prispel dvoma gólmi Jason Zucker, ďalšie presné zásahy pridali Tage Thompson, Rasmus Dahlin a Alex Tuch. Brankár Buffala Alex Lyon vychytal druhé čisté konto v sezóne.



NHL - sobota:

New York Islanders - Buffalo 0:5
.

Neprehliadnite

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude