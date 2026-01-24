< sekcia Šport
Buffalo zvíťazilo na ľade New Yorku Islanders 5:0
Brankár Buffala Alex Lyon vychytal druhé čisté konto v sezóne.
Autor TASR
New York 24. januára (TASR) - Hokejisti Buffala zvíťazili v sobotňajšom dueli NHL na ľade New Yorku Islanders 5:0. K tretiemu triumfu Sabres za sebou prispel dvoma gólmi Jason Zucker, ďalšie presné zásahy pridali Tage Thompson, Rasmus Dahlin a Alex Tuch. Brankár Buffala Alex Lyon vychytal druhé čisté konto v sezóne.
NHL - sobota:
New York Islanders - Buffalo 0:5
New York Islanders - Buffalo 0:5