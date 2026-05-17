< sekcia Šport
Buffalo zvíťazilo v Montreale 8:3 a vyrovnalo stav série na 3:3
Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral v drese Montrealu 17:46 min.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 17. mája (TASR) - Hokejisti Buffala Sabres zvíťazili v šiestom semifinále Východnej konferencie zámorskej NHL na ľade Montrealu Canadiens 8:3 a vyrovnali stav série na 3:3. V rozhodujúcom siedmom zápase 2. kola play off budú mať v noci na utorok výhodu domáceho prostredia. Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral v drese Montrealu 17:46 min. Zaznamenal mínusový bod a na bránku súpera vyslal tri strely.
Montreal dokázal odpovedať na rýchly gól kapitána Buffala Rasmusa Dahlina z 32. sekundy a v 14. minúte viedol 3:1. Brankára hostí Alexa Lyona následne vystriedal Fín Ukko-Pekka Luukkonen, ktorý si až do konca zápasu udržal čisté konto a Sabres sa podaril dokonalý obrat, keď vsietili sedem gólov za sebou. Misky váh na svoju stranu naklonili tromi presnými zásahmi v druhej tretine. Švédsky obranca Dahlin si pripísal na konto päť bodov, keď ku gólu pridal štyri asistencie. Americký kanonier Tage Thompson, olympijský šampión z Milána, mal bilanciu 1+3. Jsck Quinn dvakrát skóroval v presilových hrách.
Montreal dokázal odpovedať na rýchly gól kapitána Buffala Rasmusa Dahlina z 32. sekundy a v 14. minúte viedol 3:1. Brankára hostí Alexa Lyona následne vystriedal Fín Ukko-Pekka Luukkonen, ktorý si až do konca zápasu udržal čisté konto a Sabres sa podaril dokonalý obrat, keď vsietili sedem gólov za sebou. Misky váh na svoju stranu naklonili tromi presnými zásahmi v druhej tretine. Švédsky obranca Dahlin si pripísal na konto päť bodov, keď ku gólu pridal štyri asistencie. Americký kanonier Tage Thompson, olympijský šampión z Milána, mal bilanciu 1+3. Jsck Quinn dvakrát skóroval v presilových hrách.
2. kolo play off NHL
semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
šiesty zápas:
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 3:8
/stav série: 3:3/
semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
šiesty zápas:
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 3:8
/stav série: 3:3/