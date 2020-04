Buffon nekončí, s Juventusom predĺži zmluvu o ďalšiu sezónu

Turín 11. apríla (TASR) - Taliansky futbalový brankár Gianluigi Buffon ani vo veku 42 rokov neuvažuje nad koncom kariéry a s Juventusom Turín chce predĺžiť kontrakt o ďalšiu sezónu.



V sobotu o tom informoval denník Corriere della Sera, podľa ktorého bude opäť zastávať pozíciu dvojky za Poliakom Wojciechom Szczesnym. Buffon sa vrátil do Turína po ročnom pôsobení v Paríži Saint-Germain. Predtým odohral za "Starú dámu" 17 sezón, do Juventusu prišiel z Parmy.



V sezóne 2019/20 nastúpil do bránky na 11 duelov, sedem odohral v Serie A, tri v pohári a jeden v Lige majstrov. Dostal deväť gólov a trikrát vychytal čisté konto. Buffon získal s Juventusom deväť ligových titulov, štyrikrát pohár a päťkrát Superpohár. V národnom drese odohral 176 duelov a v roku 2006 sa stal majstrom sveta.