Buffon oficiálne ukončil aktívnu kariéru: To je všetko, priatelia

Rím 2. augusta (TASR) - Taliansky futbalový brankár Gianluigi Buffon v stredu potvrdil, že vo veku 45 rokov definitívne ukončil aktívnu kariéru. V prechádzajúcich dvoch sezónach pôsobil v druholigovej Parme a hoci má s klubom platný kontrakt do roku 2024, rozhodol sa ho predčasne ukončiť a zavesiť kopačky na klinec.



"To je všetko, priatelia. Dali ste mi všetko a ja som vám dal všetko. Dokázali sme to spolu," napísal na Instagrame Buffon, ktorý údajne odmietol aj ponuku zo saudskej ligy. Bývalý kapitán talianskej reprezentácie tak ukončil kariéru v klube, v ktorom odštartoval profesionálnu kariéru v roku 1995.



"Počas svojej slávnej kariéry, ktorá nemá obdoby, preukázal Gigi neprekonateľné schopnosti. Odhodlanie a vášeň na ihrisku i mimo neho. Parma bude vždy jeho domovom," povedal prezident klubu Kyle Krause. "Tvoje zákroky, úsmevy a charakter si budeme navždy pamätať. Ďakujeme a gratulujeme k neuveriteľnej kariére," napísal Juventus na svojom oficiálnom účte na Twitteri.



Talian má na konte 176 reprezentačných štartov a je držiteľ rekordu v počte zápasov v Serie A (657). S Parmou vyhral v roku 1999 Pohár UEFA a s Talianskom o sedem rokov neskôr majstrovstvá sveta. Väčšinu klubových úspechov si pripísal s Juventusom Turín - desať ligových titulov a päť pohárových trofejí. V jedinej sezóne mimo Apeninského polostrova (2018/2019) získal s Parížom St. Germain titul vo francúzskej Ligue 1.