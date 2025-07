Bugárová so Sidovou získali zlato v K2 na 500 m

Montemor 27. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v rýchlostnej kanoistike Réka Bugárová s Biankou Sidovou získali zlato vo finále K2 na 500 m v kategórii do 23 rokov na MSJ v portugalskom Montemore. Vo finále dosiahli navlas rovnaký čas 1:47,34 ako Nemky Lena Röhlingsová a Enja Rösselingová.



Pre talentovanú Sidovú je to už druhá zlatá medaila z Montemoru a celkovo tretia z tohtoročného svetového šampionátu. Spoločne s Bugárovou, Sofiou Bergendiovou a Hanou Gavorovou triumfovali vo finále K4 na 500 m. V K1 na päťstovke finišovala Sidová na striebornej priečke. Medzi juniormi vybojoval v K1 na 200 m striebro Alex Gavlider.







finále K2 žien do 23 rokov:



1. Réka BUGÁROVÁ, Bianka SIDOVÁ (SR) 1:47,34, 2. Lena Röhlingsová, Enja Rösselingov (Nem.) rovnaký čas, 3. Aliz Gombasová, 3. Hana Petöová (Maď.) +0,44