Buitrago vyhral kráľovskú etapu na Gire, v ružovom pokračuje Thomas

Tre Cime di Lavaredo 26. mája (TASR) - Kolumbijský cyklista Santiago Buitrago vyhral kráľovskú 19. etapu Giro d´Italia. Jazdec stajne Bahrain Victorious zvládol 186 km dlhú trať z Longarone do Tre Cime di Lavaredo za 5:28:07 h. Druhý skončil s 51-sekundovým mankom Kanaďan Derek Gee (Israel - Premier Tech), tretí bol so stratou 1:46 min Dán Magnus Cort (EF Education-EasyPost). Pre 23-ročného Buitraga je to druhý triumf z podujatí Grand Tour, vlani vyhral na Gire sedemnástu etapu.



Na čele celkovej klasifikácie zostal Brit Geraint Thomas. Čerstvo 37-ročný jazdec tímu Ineos Grenadiers má v boji o ružový dres 26-sekundový náskok pred Slovincom Primožom Rogličom (Jumbo-Visma), ktorý v piatok ukrojil z manka tri sekundy. Pokiaľ sa Thomasovi podarí udržať sa na čele, stane sa najstarším víťazom Gira v jeho 106-ročnej histórii.



V piatkovej etape v Dolomitoch čakalo na cyklistov až 5400 nastúpaných výškových metrov, pričom záverečné dva kilometre sa išli do brutálneho 14-percentného kopca. Vpredu sa v úvode pospájalo viacero skupiniek a vytvorili 15-členný únik, pelotón strácal päť minút. V úniku sa pohyboval aj Bais, ktorého si súperi v boji o vrchársky dres Healy s Pinotom dlho nevšímali, až neskôr sa rozhodli ísť stíhať vedúcu skupinu. Francúz však na rovine nespolupracoval a tak to obaja zabalili a vrátili sa späť do pelotónu, v ktorom figurovali všetci favoriti.



Únik sa už na kopci Passo Valparola (dĺžka 14,1 km; sklon 5,6 %) delil, kvalitatívne rozdiely medzi pretekármi boli veľké. Stojnič tempo neustál a vypadol z úniku, ktorý zostal celkom kompaktný, no čakali ho ešte tri kopce. Na Passo Giau (dĺžka 9,9 km; sklon 9,3 %) dorazila skupina 14 pretekárov s náskokom siedmich minút pred hlavným poľom, v ktorom začal preberať iniciatívu Ineos. Náskok úniku veľmi rýchlo klesal a na čele sa odpútala pätica Buitrago, Cort, Gee, Verona a Hepburn.



Prémiu 13 km pred cieľom získal Gee, ale vo vrchárskej klasifikácii sa nedostal cez Pinota. Medzi favoritmi sa nedialo nič zásadné, postupne odpadali viacerí pretekári, ale nikto z Top 10. V úvode šliapania na cieľový kopec Tre Cime di Lavaredo (dĺžka 7,2 km; sklon 7,6 %) nastúpil Gee, v prvej krátkej prudšej pasáži sa za ním vydali Buitrago s Hepburnom. V pelotóne zaútočil Roglič, ale Thomas brilantne zachytil jeho nástup. Gee po štyroch druhých miestach na tohtoročnom Gire tuho bojoval o prvý triumf, opäť mu však nebol súdený. Kolumbijčan mu ušiel 1,5 km pred páskou a sólový únik dotiahol do úspešného konca. Štvrtý Roglič vyžmýkal posledné zvyšky síl a stiahol na ružový dres tri sekundy.



V sobotu je na programe individuálna časovka z Tarvisia do Monte Lussari (19 km). V nedeľu vyvrcholí Giro rovinatou etapou v Ríme (135 km).