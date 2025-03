Bujna v rozbehu 400 m na 5. mieste v čase 47,13 a nepostúpil

Apeldoorn 7. marca (TASR) - Slovenský bežec Šimon Bujna neuspel v snahe postúpiť do semifinále behu na 400 m na atletických halových majstrovstvách Európy v holandskom Apeldoorne. V druhom z piatich rozbehov dobehol na 5. mieste v čase 47,13 a už v cieli mal istotu, že nebude medzi dvoma postupujúcimi priamo a ani ďalšou dvojicou, ktorá prenikla do semifinále časom.



Bujna zaostal za svojím sezónnym maximom iba o štyri stotiny sekundy. V behu mal najmenej výhodnú prvú dráhu a zaradil sa od úvodu na záver štartového poľa. Sily si však rozvrhol dobre a dokázal v závere zašpurtovať a predstihnúť európskeho šampióna z halových ME v Toruni 2021 Oscara Husillosa zo Španielska, ktorému v závere došli sily.