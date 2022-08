Bujna zabehol na štvorstovke v rozbehu 46,79 a nepostúpil

ME v Mníchove - výsledky:



Muži



400 m - III. rozbeh: 1. Benjamin Lobo Vedel (Dán.) 45,50 s,... 6. Šimon BUJNA (SR) 46,79

Mníchov 15. augusta (TASR) - Slovenský bežec Šimon Bujna nepostúpil na atletických ME v Mníchove do semifinále na trati 400 m. V treťom rozbehu mu patrila 6. priečka výkonom 46,79 s a celkovo obsadil 25. miesto.Bujna ešte po 300 metroch bojoval o jednu z postupových troch priečok, no na záverečnej rovinke mu došli sily a skončil v behu posledný. Na šampionáte by sa mal ešte predstaviť v štafete 4x400 m, Slováci nastúpia do rozbehov v piatok predpoludním