Bulhar Nasar získal zlato v kategórii do 89 kg

vzpieranie



muži do 89 kg: 1. Karlos Nasar (Bul.) 404 kg - svetový rekord, (trh 180/ nadhod 224 - svetový rekord), 2. Yeison Lopez (Kol.) 390 (180/210), 3. Antonino Pizzolato (Tal.) 384 (172/212), 4. Marin Robu (Mol.) 383 (175/208), 5. Mir Mostafa Javadi Aliabadi (Irán) 372 (168/204), 6. Yu Dong-ju (Kór. rep.) 371 (168/203), 7. Andranik Karapetjan (Armén.) 370 (170/200), 8. Keydomar Giovanni Vallenilla Sanchez (Ven.) 358 (162/196), 9. Romain Imadouchene (Fr.) 351 (155/196), 10. Kyle Bruce (Austr.) 330 (148/182)





Paríž 9. augusta (TASR) - Bulharský vzpierač Karlos Nasar získal zlato na OH v Paríži v kategórii do 89 kg. V piatkovej súťaži vytvoril svetové rekordy v nadhode (224 kg) aj v dvojboji (404 kg). Striebro si vybojoval Yeison Lopez z Kolumbie (390), pódium uzavrel Antonio Pizzolato z Talianska (384).Dvadsaťročný Bulhar získal v Paríži prvú medailu v kariére na OH. Nasar má na svojom konte zlato aj z MS 2021, keď uspel v kategórii do 81 kg.