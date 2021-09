Bulhari pokazili talianske oslavy, Mancini: Potrebujeme dôraz

Florencia 3. septembra (TASR) - Futbalisti Bulharska sa postarali o prekvapenie štvrtkového programu kvalifikácie MS, keď vo Florencii po remíze 1:1 obrali o body úradujúcich majstrov Európy Talianov. Prvý duel po júlovom finálovom triumfe vo finále EURO 2020 tímu Roberta Manciniho výsledkovo nevyšiel, Taliani však vyrovnali historický rekord Brazílie (1993-1996) a Španielska (2007-2009), keď neprehrali už 35 zápasov za sebou.



"Bol to jeden z tých zápasov, v ktorom by sme nedali gól, ani keby sme hrali ďalšiu polhodinu," povzdychol si pre televíziu RAI po zápase Mancini, ktorého zverenci mali totálnu prevahu počas celého stretnutia. "Musíme byť pred bránou súpera oveľa dôraznejší. Súper dobre bránil a skóroval z jedného protiútoku. Urobili sme dnes všetko pre víťazstvo, ale nedokázali sme dať viac ako jeden gól. Napriek prevahe to stačilo iba na remízu, ale taký je futbal. V nedeľu nás čaká mimoriadne dôležitý zápas a musíme vyhrať."



Taliani sú stále na čele C-skupiny, keď v štyroch zápasoch nazbierali desať bodov. Druhé Švajčiarsko má z dvoch duelov plný počet šiestich bodov a v nedeľu v Bazileji privíta práve Taliansko. Na svetový šampionát do Kataru postúpi priamo iba víťaz skupiny, druhý tím si zahrá baráž.



Polovičná kapacita štadióna Artemia Franchiho vo Florencii sa po góle Federica Chiesu zo 16. minúty pripravovala na očakávaný scenár s trojbodovým ziskom favorita, ten však ďalší zásah nepridal a Bulhari pred prestávkou dokázali vyrovnať zásluhou Atanasa Ilieva, ten si v talianskej Serie B oblieka dres Ascoli. Hrdinom večera bol aj brankár hostí Georgi Georgiev, ktorý zneškodnil viacero dobrých príležitostí súpera a prispel k zisku cenného bodu. Bulharsko nevyhralo už deväť stretnutí za sebou, no po dvoch domácich prehrách v kvalifikácii prišli remízy v Severnom Írsku a teraz aj v Taliansku. Na konte tak má dva body.



"Je to škoda, pretože sme dnes chceli osláviť náš triumf na EURO spolu s fanúšikmi víťazstvom. Máme iba bod a už sa musíme pripraviť na dôležitý súboj v nedeľu," povedal taliansky obranca Leonardo Bonucci. Jeho tímu pripravili "tifosi" vo Florencii srdečné privítanie, autobus s majstrami Európy zdravili tisíce ľudí pri ceste na štadión a spievali oslavné chorály.