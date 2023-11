Bulharsko angažovalo trénera Ilieva

Sofia 1. novembra (TASR) - Bulharskú futbalovú reprezentáciu povedie nový tréner Ilian Iliev, v stredu o tom informovala národná únia (BFU).



Päťdesiatpäťročný bývalý reprezentant Bulharska nahradil Srba Mladena Krstajiča, ktorého BFU minulý týždeň odvolala z dôvodu neuspokojivých výsledkov. Iliev bude popri reprezentácii pokračovať do konca sezóny aj ako tréner prvoligového Černo More Varna. S BFU podpísal zmluvu do mája 2026.



Bulharsko je posledné v G-skupine kvalifikácie ME 2024, keď v šiestich dueloch získalo iba dva body. Iliev si odkrúti premiéru 16. novembra v súboji s lídrom tabuľky Maďarskom, o tri dni neskôr ho čaká druhé Srbsko. Informovala agentúra AFP.