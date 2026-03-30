Pondelok 30. marec 2026
Bulharsko zdolalo Indonéziu 1:0, Uzbekistan Venezuelu po rozstrele

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava 30. marca (TASR) - Futbalisti Bulharska zdolali v pondelňajšom prípravnom zápase Indonéziu 1:0 vďaka gólu Marina Petkova z pokutového kopu. Uzbekistan zvíťazil nad Venezuelou 5:4 po rozstrele z 11 m. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 0:0.



prípravný futbal:

Cyprus - Moldavsko 3:2 (3:0)

Góly: 30. a 44. Charalampous, 6. Kastanos - 53. Popescu, 88. Stina

Azerbajdžan - Sierra Leone 1:1 (0:1), 9:8 po rozstrele z 11 m

Góly: 72. Mammadov - 28. Kanu



Indonézia - Bulharsko 0:1 (0:1)

Gól: 37. Petkov (z 11 m)



Uzbekistan - Venezuela 0:0, 5:4 po rozstrele z 11 m
Neprehliadnite

VEĽKÁ LÚPEŽ: Zlodeji ukradli z múzea svetoznáme obrazy

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

M. NOSÁĽ: S vrodenou chybou srdca sa u nás rodí takmer 500 detí ročne