Bulharsko zdolalo Indonéziu 1:0, Uzbekistan Venezuelu po rozstrele
Futbalisti Bulharska zdolali v pondelňajšom prípravnom zápase Indonéziu 1:0 vďaka gólu Marina Petkova z pokutového kopu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 30. marca (TASR) - Futbalisti Bulharska zdolali v pondelňajšom prípravnom zápase Indonéziu 1:0 vďaka gólu Marina Petkova z pokutového kopu. Uzbekistan zvíťazil nad Venezuelou 5:4 po rozstrele z 11 m. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 0:0.
prípravný futbal:
Cyprus - Moldavsko 3:2 (3:0)
Góly: 30. a 44. Charalampous, 6. Kastanos - 53. Popescu, 88. Stina
Azerbajdžan - Sierra Leone 1:1 (0:1), 9:8 po rozstrele z 11 m
Góly: 72. Mammadov - 28. Kanu
Indonézia - Bulharsko 0:1 (0:1)
Gól: 37. Petkov (z 11 m)
Uzbekistan - Venezuela 0:0, 5:4 po rozstrele z 11 m
