Bulharský zväz má nového prezidenta, fanúšikovia vyjadrili nesúhlas

Sofia 15. marca (TASR) - Novým prezidentom Bulharského futbalového zväzu (BSF) sa stal niekdajší útočník Levski Sofia Georgij Ivanov. Na pozícii vystriedal Borislava Mihajlova, ktorý z funkcie odstúpil v novembri po masových protestoch.



Mihajlov bol na čele BSF od roku 2005 a jeho éru sprevádzali kontroverzie. Bulharské kluby boli dlhodobo nespokojné s vedením futbalu v krajine, médiá navyše informovali o viacerých porušeniach zákona či potenciálnych kriminálnych aktivitách vrátane sprenevery verejných financií i účasti na podvodoch so stávkovaním. Mihajlov už odstúpil z funkcie v roku 2019, keď sa ocitol pod tlakom vlády, mimo bol vtedy 18 mesiacov. Definitívne na funkciu šéfa rezignoval vlani v novembri, keď jeho odstúpenie požadovali tisíce fanúšikov. Stalo sa tak po tom, ako BFS podporil, aby sa kvalifikačný zápas ME 2024 proti Maďarsku (2:2) odohral pred prázdnym hľadiskom, keďže sa obával demonštrácií. K protestu napokon aj tak prišlo, zranenia pri ňom utrpeli desiatky fanúšikov a policajtov.



Vo voľbách na nového šéfa zväzu podporovali fanúšikovia bývalého hráča Manchestru United Dimitara Berbatova, delegáti si však zvolili Ivanova, ktorý má údajne s Mihajlovom blízke vzťahy. "Teraz sa začína tá ťažšia časť. Budem pracovať pre všetkých a budem sa snažiť, aby sme zmenili celé futbalové prostredie. Sľubujem poctivosť a pracovitosť. Pracujme s deťmi a dbajme na to, aby sme mali silných hráčov. Dúfam, že sa kvalifikujú na majstrovstvá sveta 2026," citovala Ivanova agentúra AFP.



Fanúšikovia s menom nového prezidenta BSF nesúhlasia a na zápas Ligy národov proti Severnému Írsku, ktorý je na programe 8. septembra, zvolali masový protest. "Chceme zmenu, nie náhradu. Preč so súčasným stavom. Nech celý futbalový svet pochopí, že to takto nemôže pokračovať a že 90 percent fanúšikov nechce, aby sa takto riadil náš futbal," napísali na sociálnej sieti.