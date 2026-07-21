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Bunda W. Chamberlaina z finále 1972 NBA sa vydražila za 89.600 dolárov
Bundu dražila aukčná sieň Sotheby’s, ktorá pred ukončením dražby odhadovala jej hodnotu na 150.000 až 250.000 dolárov. Podľa aukčnej siene na ňu prišlo celkovo 48 ponúk.
Autor TASR
New York 21. júla (TASR) - Bunda, ktorú mal Wilt Chamberlain na sebe počas rozcvičky pred finále NBA v roku 1972, a ktorú tínedžer kúpil v oregonskom obchode s použitým tovarom za 3,07 dolára, sa v pondelok vydražila za 89.600 dolárov.
Bundu dražila aukčná sieň Sotheby’s, ktorá pred ukončením dražby odhadovala jej hodnotu na 150.000 až 250.000 dolárov. Podľa aukčnej siene na ňu prišlo celkovo 48 ponúk. Žltú rozcvičovaciu bundu s krátkymi rukávmi opísala spoločnosť Sotheby’s na svojej webovej stránke ako „mimoriadny zberateľský predmet“. Chamberlain ju mal na sebe počas finále NBA v roku 1972, v ktorom Los Angeles Lakers zdolali New York Knicks.
Chamberlain, člen Siene slávy NBA a jeden z najlepších hráčov všetkých čias, pôsobil v súťaži v rokoch 1959 až 1973. Získal dva majstrovské prstene – jeden s Philadelphiou 76ers v roku 1967 a druhý s Los Angeles Lakers v roku 1972. Drží rekord v počte bodov jedného hráča v jednom zápase, keď v roku 1962 dosiahol 100 bodov. Nejde o prvý Chamberlainov predmet z finále v roku 1972, ktorý sa vydražil za vysokú sumu. Dres, ktorý mal počas série na sebe, sa v roku 2023 predal v Sotheby’s za 4,9 milióna dolárov. Bol to štvrtý najdrahší dres NBA, aký aukčná sieň dovtedy predala. Informácie priniesla agentúra AP.
Bundu dražila aukčná sieň Sotheby’s, ktorá pred ukončením dražby odhadovala jej hodnotu na 150.000 až 250.000 dolárov. Podľa aukčnej siene na ňu prišlo celkovo 48 ponúk. Žltú rozcvičovaciu bundu s krátkymi rukávmi opísala spoločnosť Sotheby’s na svojej webovej stránke ako „mimoriadny zberateľský predmet“. Chamberlain ju mal na sebe počas finále NBA v roku 1972, v ktorom Los Angeles Lakers zdolali New York Knicks.
Chamberlain, člen Siene slávy NBA a jeden z najlepších hráčov všetkých čias, pôsobil v súťaži v rokoch 1959 až 1973. Získal dva majstrovské prstene – jeden s Philadelphiou 76ers v roku 1967 a druhý s Los Angeles Lakers v roku 1972. Drží rekord v počte bodov jedného hráča v jednom zápase, keď v roku 1962 dosiahol 100 bodov. Nejde o prvý Chamberlainov predmet z finále v roku 1972, ktorý sa vydražil za vysokú sumu. Dres, ktorý mal počas série na sebe, sa v roku 2023 predal v Sotheby’s za 4,9 milióna dolárov. Bol to štvrtý najdrahší dres NBA, aký aukčná sieň dovtedy predala. Informácie priniesla agentúra AP.