Bundesliga ožila po dvoch mesiacoch,Pekarík prispel k výhre Herthy

Hráč Dortmundu Raphael Guerreiro (uprostred) oslavuje so spoluhráčom Julianom Brandtom druhý gól do bránky Schalke počas futbalového zápasu nemeckej Bundesligy Borussia Dortmund - Schalke 04 v Dortmunde 16. mája 2020. Nemecká bundesliga bude za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení pre pandémiu nového koronavírusu pokračovať od soboty 16. mája, zvyšok sezóny sa dohrá bez divákov. Foto: TASR/AP

Bundesliga - 26. kolo:



Borussia Dortmund - Schalke 04 4:0 (2:0)



Góly: 45. a 64. Guerreiro, 29. Haaland, 48. T. Hazard







RB Lipsko - SC Freiburg 1:1 (0:1)



Góly: 77. Poulsen - 34. Gulde







TSG Hoffenheim - Hertha BSC Berlín 0:3 (0:0)



Góly: 58. Akpoguma (vl.), 60. Ibiševič, 74. Cunha



/P. Pekarík (Hertha) hral celý zápas/







Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 0:0







FC Augsburg - VfL Wolfsburg 1:2 (0:1)



Góly: 54. Jedvaj – 43. Steffen, 90.+1 Ginczek







18.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach





Berlín 16. mája (TASR) - Najvyššia nemecká futbalová súťaž sa po dvojmesačnej pauze vynútenej pandémiou koronavírusu opäť rozbehla 26. kolom. Druhý tím tabuľky Borussia Dortmund si poradil v šlágri so Schalke 04 hladko 4:0. V ďalšom sobotnom dueli Hertha Berlín v základnej zostave s Petrom Pekaríkom triumfovala na ihrisku Hoffenheimu 3:0.Práve slovenský obranca dostal prvú žltú kartu po bundesligovom reštarte, za tím z hlavného mesta odohral celý zápas a mal podiel na prvom góle hostí, keď jeho strelu si stečoval do vlastnej siete Kevin Akpoguma. Všetky stretnutia sa hrali bez divákov a za prísnych hygienických opatrení.Prvý bundesligový gól po reštarte strelil Erling Haaland, nórsky útočník vo vestfálskom derby poslal Dortmund do vedenia v 29. minúte, keď usmernil do siete center Thorgana Hazarda z pravej strany. Náskok "žltočiernych" zvýšil tesne pred prestávkou Raphael Guerreiro, vysoký triumf spečatili v druhom polčase T. Hazard a svojím druhým gólom v zápase Guerreiro. Dortmund sa vďaka víťazstvu priblížil vedúcemu Bayernu na rozdiel jedného bodu, úradujúci majster si môže prinavrátiť štvorbodový náskok v prípade nedeľnej výhry na ihrisku Unionu Berlín. Schalke kleslo zo šiestej priečky na priebežnú ôsmu.uviedol pre Sky krídelník Dortmundu Julian Brandt.Prvú žltú kartu po obnovení sezóny dostal v 11. minúte duelu v Hoffenheime za nedovolený zákrok slovenský reprezentant Peter Pekarík. Ten si pripísal iba druhý štart v základnej zostave v prebiehajúcej bundesligovej sezóne. S Herthou napokon slávil nečakane hladký triumf 3:0. Po bezgólovom prvom polčase sa ujali hostia vedenia v 58. minúte, keď volej Pekaríka stečoval do vlastnej siete domáci Akpoguma. O dve minúty neskôr poistil náskok Herthy Vedad Ibiševič, výhru spečatil v 74. minúte Matheus Cunha. Úspešnú zápasovú premiéru na lavičke Herthy absolvoval nový tréner Bruno Labbadia.zdôraznil Labbadia. Berlínčania poskočili na priebežné 11. miesto, Hoffenheim je deviaty.V ďalšom súboji tretie Lipsko iba remizovalo doma s Freiburgom 1:1. Hostia mohli aj vyhrať, ale gól Robina Kocha v štvrtej minúte nadstaveného času napokon neplatil, systém VAR odhalil ofsajd. Wolfsburg uspel na trávniku Augsburgu 2:1, víťazný gól "vlkov" strelil v nadstavení striedajúci Daniel Ginczek.tešil sa hrdina zápasu Ginczek. Tréner Augsburgu Heiko Herrlich po porušení karantény sledoval stretnutie iba ako divák z VIP-tribúny.povedal domáci obranca Philipp Max. V dueli dvoch tímov zo spodku tabuľky hrala Fortuna Düsseldorf s SC Paderborn nerozhodne 0:0.Bundesligu reštartovali bez divákov a za prísnych hygienických opatrení. Hráči si museli zvyknúť na komornú atmosféru na štadiónoch, odpustiť si museli aj spoločné oslavy gólov či podávanie si rúk. Zakázané bolo odpľúvanie si, náhradníci i tréneri museli dodržiavať rozostupy a nosiť ochranné masky. Tréneri však mohli v zápasoch vystriedať až piatich hráčov. Ako prvý v bundesligovej histórii využil toto pravidlo tréner Schalke David Wagner, ktorý použil piate striedanie v 87. minúte. Novinka má chrániť zdravie futbalistov, ktorých čaká nahustený program, keďže v pláne je dokončiť ročník do 30. júna.V nedeľu pokračuje liga zápasmi 1. FC Kolín - FSV Mainz a Union Berlín - Bayern Mníchov, kolo dohrajú pondelkovým súbojom Werder Brémy - Bayer Leverkusen.