Bundesliga zruší pondelkové zápasy, nedeľné duely s rovnakým výkopom

Frankfurt 3. marca (TASR) - Nemecká futbalová liga (DFL) zmení od sezóny 2021/2022 termíny zápasov najvyššej súťaže. Nepopulárne pondelkové stretnutia sa zrušia, minulosťou budú aj skoršie nedeľňajšie duely. Namiesto nich sa bude v nedeľu o 19.30 h hrať naraz desať bundesligových zápasov.



"O zmenách sme diskutovali so všetkými klubmi a zhodne všetky ich akceptovali," citovala agentúra DPA šéfa exekutívy DFL Christiana Seiferta. Bundesliga nebude nasledovať príklad španielskej La Ligy, v ktorej sú termíny zápasov rozprestrené do troch víkendových dní, naopak, väčšina stretnutí najvyššej nemeckej súťaže bude mať výkop v identickom čase. "Odolávame pokušeniu mať šesť, sedem či osem časov výkopov. Sme presvedčení, že z dlhodobého hľadiska to môže byť škodlivé," myslí si Seifert.