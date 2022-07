Bundesligové kluby vítajú rozhodnutie UEFA opäť zaviesť miesta na stát

Berlín 28. júla (TASR) - Kluby najvyššej nemeckej súťaže privítali rozhodnutie Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá v stredu rozhodla o opätovnom zavedení miest na státie v európskych ligách.



V Bundeslige sa miesta na státie na tribúnach už pravidelne využívajú. Predovšetkým Bayer Leverkusen a RB Lipsko výrazne podporujú rozhodnutie povoliť nemeckým, anglickým i francúzskym tímom pridať nové bezpečné miesta na státie do hľadísk. Po viacerých tragédiách na tribúnach UEFA v osemdesiatych rokoch zakázala využívať tieto miesta, informovala agentúra DPA.



"Toto rozhodnutie považujem za míľnik pre európske zápasy. Veľmi to pomôže atmosfére. Plne podporujeme, aby sa miesta na státie znovu vrátili do všetkých štadiónov v Európe," povedal Fernando Carro, riaditeľ Bayeru Leverkusen.