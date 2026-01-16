Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bundesligový duel Hamburger SV - Bayer Leverkusen odohrajú 4. marca

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Po zimnej prestávke odložili v najvyššej nemeckej súťaži už tri zápasy.

Autor TASR
Hamburg 16. januára (TASR) - Duel 17. kola nemeckej futbalovej Bundesligy medzi Hamburgerom SV a Bayerom Leverkusen odohrajú 4. marca. Zápas v utorok z bezpečnostných dôvodov odložili. Na niektorých častiach štadióna v Hamburgu totiž prišlo k silnému odmäku.

Po zimnej prestávke odložili v najvyššej nemeckej súťaži už tri zápasy. Pre nepriaznivé počasie nemohli minulú sobotu odohrať stretnutie medzi St. Pauli a Lipskom ani súboj Werderu Brémy s Hoffenheimom. Nový termín stanovili na 27. januára, informovala o tom agentúra DPA.
.

