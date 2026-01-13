Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 13. január 2026
< sekcia Šport

Bundesligový duel medzi Hamburgerom SV a Bayerom Leverkusen odložili

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po zimnej prestávke odložili v najvyššej nemeckej súťaži už tri zápasy.

Autor TASR
Hamburg 13. januára (TASR) - Utorňajší duel 17. kola nemeckej futbalovej Bundesligy medzi Hamburgerom SV a Bayerom Leverkusen odložili z bezpečnostných dôvodov. Na niektorých častiach štadióna totiž prišlo k silnému odmäku, informovala o tom agentúra DPA.

Po zimnej prestávke odložili v najvyššej nemeckej súťaži už tri zápasy. Pre nepriaznivé počasie nemohli minulú sobotu odohrať stretnutie medzi St. Pauli a Lipskom ani súboj Werderu Brémy s Hoffenheimom. Nový termín stanovili na 27. januára.
.

Neprehliadnite

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu

Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

M. JANÍK: Choroba pažeráka je častá, no veľa ľudí nevie, že ju má