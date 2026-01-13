< sekcia Šport
Bundesligový duel medzi Hamburgerom SV a Bayerom Leverkusen odložili
Po zimnej prestávke odložili v najvyššej nemeckej súťaži už tri zápasy.
Autor TASR
Hamburg 13. januára (TASR) - Utorňajší duel 17. kola nemeckej futbalovej Bundesligy medzi Hamburgerom SV a Bayerom Leverkusen odložili z bezpečnostných dôvodov. Na niektorých častiach štadióna totiž prišlo k silnému odmäku, informovala o tom agentúra DPA.
Po zimnej prestávke odložili v najvyššej nemeckej súťaži už tri zápasy. Pre nepriaznivé počasie nemohli minulú sobotu odohrať stretnutie medzi St. Pauli a Lipskom ani súboj Werderu Brémy s Hoffenheimom. Nový termín stanovili na 27. januára.
Po zimnej prestávke odložili v najvyššej nemeckej súťaži už tri zápasy. Pre nepriaznivé počasie nemohli minulú sobotu odohrať stretnutie medzi St. Pauli a Lipskom ani súboj Werderu Brémy s Hoffenheimom. Nový termín stanovili na 27. januára.