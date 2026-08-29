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Bundesligový nováčik Elversberg zdolal v 1. kole Bayer Leverkusen 3:2

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Lipsko si poradilo s Borussiou Mönchengladbach 3:0.

Autor TASR
Berlín 29. augusta (TASR) - Futbalisti SV Elversberg úspešne vstúpili do nového ročníka Bundesligy. Nováčik najvyššej nemeckej súťaže zdolal v 1. kole na domácom trávniku Bayer Leverkusen 3:2. O svojom triumfe rozhodol v prvom polčase, po ktorom si vypracoval dvojgólový náskok.

Lipsko si poradilo s Borussiou Mönchengladbach 3:0. 1. FC Kolín aj vďaka dvom gólom Holanďana Thijsa Dallingu zdolal Hoffenheim 3:2. Union Berlín remizoval s Eintrachtom Frankfurt 3:3, hoci prehrával 1:3. Hosťom nepomohol k zisku troch bodov ani hetrik Younesa Ebnoutaliba.



Bundesliga - 1. kolo:

SV Elversberg - Bayer Leverkusen 3:2 (2:0)

Góly: 8. Petkov, 9. Campbell, 46. Mokwa - 77. Schick, 90+1. Kofane



RB Lipsko - Borussia Mönchengladbach 3:0 (1:0)

Góly: 26. Baku, 49. Nusa, 66. Reitz



1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn 0:0



Union Berlín - Eintracht Frankfurt 3:3 (1:2)

Góly: 3. Lath, 79. Querfeld, 90+3. Skarke - 10., 11. a 67.

Ebnoutalib



1. FC Kolín - TSG Hoffenheim 3:2 (0:1)

Góly: 72. a 82. Dallinga, 51. El Mala - 27. Daghim, 67.

Kabak
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