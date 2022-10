Bundesligový Stuttgart odvolal amerického trénera Matarazza

Stuttgart 10. októbra (TASR) - Vedenie bundesligového klubu VfB Stuttgart po nedeľňajšej prehre 0:1 s lídrom tabuľky 1. FC Union Berlín odvolalo amerického trénera Pellegrina Matarazza. Stuttgart sa v sezóne 2021/2022 len tesne vyhol zostupu. V tomto ročníku najvyššej nemeckej súťaže mu patrí predposledné 17. miesto v tabuľke.



"Novú sezónu sme začali s veľkými nádejami, no doterajšie výsledky tieto nádeje nenaplnili," povedal pre agentúru AFP športový riaditeľ Sven Mislintat. Štyridsaťštyriročný tréner prevzal tím v polovici sezóny 2019/2020 a priviedol ho späť do najvyššej súťaže. "Klub VfB je výnimočný, čomu rozumiete len vtedy, ak ste jeho súčasťou. Prajem mu iba to najlepšie," skonštatoval Matarazza.