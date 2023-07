Bundu Michaela Jordana z OH v Barcelone predali za 1,5 milióna dolárov

Washington 2. júla (TASR) - Bunda bývalého basketbalistu Michaela Jordana sa vydražila na aukcii za 1,512 milióna dolárov. Podľa mnohých najlepší basketbalista všetkých čias ju mal na sebe počas preberania zlatých olympijských medailí v Barcelone v roku 1992.



Bundu reprezentácie USA mal vo vlastníctve Brian McIntyre, ktorý pracoval v Barcelone ako člen marketingového tímu a Jordan mu ju hneď po finále venoval. "Prišiel ten správny čas, dať ju do aukcie. Je to jednoduchšie, ako keby som to len tak nechal na moje deti," zverejnil McIntyre podľa insidethegames.biz.



Jordan tento rok vo februári oslávil 60 rokov a predal väčšinový podiel v tíme NBA Charlotte Hornets. Zarobil pritom zhruba tri miliardy dolárov.