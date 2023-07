Bunting sa sťahuje z Toronta do Caroliny, podpísal zmluvu na tri roky

New York 2. júla (TASR) - Hokejový útočník Michael Bunting podpísal trojročný kontrakt s tímom NHL Carolina Hurricanes. Zmluva má celkovú hodnotu 13,5 milióna dolárov, ročne si zarobí 4,5 milióna.



Dvadsaťsedemročný Kanaďan nazbieral v minulej sezóne v drese Toronta Maple Leafs 49 bodov (23+26) v 82 zápasoch základnej časti. V play off pridal gól a asistenciu v siedmich dueloch. "Michael sa hodí k nášmu štýlu hokeja, je to tvrdo pracujúci a dobre forčekujúci hráč," povedal generálny manažér "hurikánov" Don Waddell podľa nhl.com.



Okrem Buntinga získala Carolina aj ďalšiu výraznú posilu, krátko po otvorení trhu s voľnými hráčmi podpísala dvojročnú zmluvu s obrancom Dmitrijom Orlovom. Kontrakty predĺžili brankári Frederik Andersen a Antti Raanta, ako aj útočník Jesper Fast.