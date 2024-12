Buongiorno sa zranil na tréningu, Neapolu bude chýbať zhruba mesiac

Neapol 16. decembra (TASR) - Futbalový SSC Neapol oznámil v pondelok zdravotné problémy obrancu Alessandra Buongiorna. Dvadsaťpäťročný Talian utrpel na tréningu zranenie stavca a mimo diania by mal byť zhruba mesiac.



Buongiorno vynechal zo 16 zápasov v tejto sezóne Serie A len jeden – úvodný vo Verone (0:3). Vo zvyšných odohral plnú minutáž. "Taliansky obranca utrpel po páde zlomeninu priečnych výbežkov dvoch bedrových stavcov, čo potvrdili aj lekárske testy. S rehabilitáciou začne zajtra," citovala z oficiálneho vyhlásenia klubu webstránka football-italia.net. Stopér je najdrahšou letnou investíciou klubu, ktorý zaňho v lete zaplatil FC Turín 35 miliónov eur a ďalších päť môže získať Buongiorno na bonusoch. Svojimi výkonmi si nedávno vyslúžil aj miesto v základe Talianska.



Neapol, ktorého súčasťou je aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, je v tabuľke druhý o dva body za Atalantou Bergamo. Do konca roka ho čakajú ligové zápasy na pôde Janova (21.12.) a proti nováčikovi z Benátok (29.12.). Buongiorno by nemal byť v k dispozícii ani v dueloch nového roka na pôde Fiorentiny (4.1) a proti Verone (12.1.). V spomínanom úvodnom stretnutí sezóny hral na Buongiornovom poste Juan Jesus a alternatívou na najbližší mesiac je aj Rafa Marin, pre ktorého by to bol prvý zápas v lige. Ďalšou možnosťou je pre trénera Antonia Conteho zmena zo štyroch na troch obrancov.