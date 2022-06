Burakovsky blízko návratu, možno nastúpi v 6. finálovom zápase NHL

Tampa Bay 26. júna (TASR) - Švédsky hokejista Andre Burakovsky by sa mohol v noci na pondelok v šiestom zápase finále play off NHL na ľade Tampy Bay vrátiť do zostavy Colorada. Dvadsaťsedemročný útočník vynechal predchádzajúce tri stretnutia pre zranenie ruky, ktoré utrpel vo finálovom dueli číslo dva, keď blokoval strelu krajana Victora Hedmana.



Podľa trénera Avalanche Jareda Bednara je šanca, že by Burakovsky mohol nastúpiť v najbližšom zápase. "'Burkyho' zdravotný stav posudzujeme deň po dni. Myslím si, že je možnosť, že nastúpi. Cestuje s nami, takže možno bude v zostave," citovala agentúra AP Bednara pred odletom z Denveru na Floridu. Švédsky krídelník rozhodol svojím gólom v predĺžení o triumfe Colorada (4:3) v prvom finálovom stretnutí. Po 12 odohratých súbojoch v play off má na konte osem bodov (3+5).



Neistý je štart zraneného útočníka Tampy Braydena Pointa, o jeho nasadení rozhodnú tréneri Lightning až tesne pred stretnutím. Colorado vedie vo finálovej sérii 3:2 na zápasy a môže už v noci na pondelok (2.00 SELČ) na ľade dvojnásobného obhajcu rozhodnúť o zisku Stanleyho pohára.