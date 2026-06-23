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Búrka prerušila tréning Kolumbie pred zápasom s DR Kongo
Pre oba tímy pôjde o druhý zápas v K-skupine. Kolumbia na úvod turnaja zdolala Uzbekistan 3:1, DR Kongo má bod po remíze s Portugalskom 1:1.
Autor TASR
Guadalajara 23. júna (TASR) - Záverečný tréning kolumbijskej futbalovej reprezentácie pred zápasom K-skupiny na MS proti DR Kongo prerušila búrka. Hráči dostali v prípravnom centre v mexickej Guadalajare pokyn ukryť sa do bezpečia.
Na ihrisku strávili Kolumbijčania menej než 30 minút, následne museli pobyt vonku ukončiť. Tréningovú jednotku potom dokončili v posilňovni, informovala agentúra AP. Reprezentanti Konga absolvovali tréning ešte dopoludnia v USA a do Guadalajary sa presunuli až neskôr.
Pre oba tímy pôjde o druhý zápas v K-skupine. Kolumbia na úvod turnaja zdolala Uzbekistan 3:1, DR Kongo má bod po remíze s Portugalskom 1:1.
Na ihrisku strávili Kolumbijčania menej než 30 minút, následne museli pobyt vonku ukončiť. Tréningovú jednotku potom dokončili v posilňovni, informovala agentúra AP. Reprezentanti Konga absolvovali tréning ešte dopoludnia v USA a do Guadalajary sa presunuli až neskôr.
Pre oba tímy pôjde o druhý zápas v K-skupine. Kolumbia na úvod turnaja zdolala Uzbekistan 3:1, DR Kongo má bod po remíze s Portugalskom 1:1.