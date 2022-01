Burkina Faso prvým štvrťfinalistom, Gabon zdolala 7:6 v rozstrele

Africký pohár národov - osemfinále:



Burkina Faso - Gabon 1:1 pp (1:0, 1:1), 7:6 na strely z 11 m



Góly: 28. B. Traore - 90.+1 Guira (vl.), ČK: 67. Obissa (Gabon) po 2. ŽK

Limbe 23. januára (TASR) - Futbalisti Burkiny Faso sa stali prvými štvrťfinalistami Afrického pohára národov v Kamerune. V nedeľnom osemfinálovom zápase v Limbe zdolali Gabon 7:6 na strely zo značky pokutového kopu. Po riadnom hracom čase a predĺžení sa duel skončil nerozhodne 1:1.Burkina Faso mohla viesť už v 18. minúte, no Bertrand Traore nepremenil pokutový kop. O desať minút si všetko vynahradil, keď po rýchlom brejku poslal svoj tím do vedenia. Súper si však dokázal vynútiť predĺženie. V 42. minúte ešte gól Aarona Boupendzu neplatil pre ofsajd, ale v nadstavenom čase dokázal Gabon vyrovnať po vlastnom góle Adamu Guiru. To už hral bez vylúčeného obrancu Sidneyho Obissu, ktorý dostal v 67. minúte druhú žltú kartu. Zápas napokon dospel až do jedenástkového rozstrelu. Rozhodla deviata séria, v ktorej zlyhal Lloyd Palun a následne Ismahila Ouedraogo na strane Burkiny svoj pokus premenil.